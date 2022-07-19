У країні ЄС хочуть позбавляти громадянства прихильників війни рф в Україні: президент зробив заяву

У країні ЄС хочуть позбавляти громадянства прихильників війни рф в Україні: президент зробив заяву

Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ініціативу позбавлення громадянства тих жителів, які підтримують повномасштабне вторгнення росії проти України.

Про це Левітс заявив в інтерв’ю телеканалу RTVI.

"Я думаю, що ті росіяни, хто живуть у Латвії, повинні зайняти певну позицію. І більшість із них так і зробили, тому що в такій ситуації ніякого ефекту нейтральності бути не може. Якщо він нейтральний, отже, він не зрозумів суті справи", – вважає Левітс.

Латвия Граница

"І серед латвійських росіян є частина, яка посідає явно проукраїнські позиції, і є ще ті, хто ще не зрозумів, що відбувається, і поступово рухаються в потрібному напрямку.

І є ще одна частина – та меншість, яка підтримує російську позицію. І це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії. Тому що демократичний спектр ґрунтується на уявленнях про справедливість. І підтримати вочевидь несправедливу ідею означає, що ти не демократ", – додав він.

Президент Латвії висловив упевненість, що з часом у країні збільшується кількість тих росіян, які підтримують Україну, оскільки вони починають розуміти, що насправді відбуваються.

флаг латвии


Алексей Ионов, politeka.net





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