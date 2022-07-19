З ним щось не так: Путін спантеличив своїм зовнішнім виглядом під час поїздки до Ірану, фото

У мережі активно обговорюють зовнішній вигляд президента Росії Володимира Путіна, який 19 липня прибув в Іран для переговорів зі своїми іранським і турецьким колегами Ебрахімом Раїсі та Реджепом Тайїпом Ердоганом, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на публікації користувачів соцмереж.

Багато хто звернув увагу на те, як виглядав та як поводився російський президент по прибуттю в Іран. Зокрема, досить дивно виглядало положення рук під час ходьби: праву притиснув до тулуба, а лівою дуже активно розмахував.

Також не залишили без уваги і те, що під час виходу з літака Володимир Путін ледве втримав рівновагу та ледь не впав.

Під час переговорів з іранським президентом Ебрахімом Раїсі російський президент чомусь непрезентабельно сидів у кріслі, дуже згорбившись. Так колись він сидів на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, що теж знайшло відгук у користувачів мережі - описали позу Путіна "скрюченою".

Варто зауважити, що це перша поїздка Володимира Путіна за межі колишнього СРСР після масштабного військового вторгнення в Україну. Він вирушив у поїздку через кілька днів після візиту американського президента в Ізраїль та Саудівську Аравію. Таким чином, Москва прагне налагодити тісніші стратегічні зв'язки з Іраном, Китаєм та Індією на тлі західних санкцій, пишуть іноземні ЗМІ.