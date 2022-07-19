З ним щось не так: Путін спантеличив своїм зовнішнім виглядом під час поїздки до Ірану, фото
У мережі активно обговорюють зовнішній вигляд президента Росії Володимира Путіна, який 19 липня прибув в Іран для переговорів зі своїми іранським і турецьким колегами Ебрахімом Раїсі та Реджепом Тайїпом Ердоганом, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на публікації користувачів соцмереж.
Багато хто звернув увагу на те, як виглядав та як поводився російський президент по прибуттю в Іран. Зокрема, досить дивно виглядало положення рук під час ходьби: праву притиснув до тулуба, а лівою дуже активно розмахував.
Також не залишили без уваги і те, що під час виходу з літака Володимир Путін ледве втримав рівновагу та ледь не впав.
Під час переговорів з іранським президентом Ебрахімом Раїсі російський президент чомусь непрезентабельно сидів у кріслі, дуже згорбившись. Так колись він сидів на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, що теж знайшло відгук у користувачів мережі - описали позу Путіна "скрюченою".
Варто зауважити, що це перша поїздка Володимира Путіна за межі колишнього СРСР після масштабного військового вторгнення в Україну. Він вирушив у поїздку через кілька днів після візиту американського президента в Ізраїль та Саудівську Аравію. Таким чином, Москва прагне налагодити тісніші стратегічні зв'язки з Іраном, Китаєм та Індією на тлі західних санкцій, пишуть іноземні ЗМІ.