У Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВА

Російські загарбники посилили терор щодо мирного населення тимчасово захоплених територій Херсонської області. Зокрема, росіяни викрадають освітян, намагаючись змусити їх до співпраці. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

“Орки посилили терор і пресинг на наших громадян. Буквально вчора по місту Херсону вони обшукували гаражі, виламували. Просто на вулицях зупиняють людей, обшукують телефони, чоловіків змушують роздягатися, обшукують автомобілі”, – розповів він.

За словами Бутрія, від ворожого терору дуже сильно страждають українські педагоги. Військові РФ приходять у помешкання освітян та викрадають їх, щоб змусити викладати за російськими програмами.

Очільник ОВА уточнив, що деякі вчителі все ж ідуть на співпрацю з окупантами, однак такі випадки є одиничними.

Крім цього, він розповів, що гуманітарна ситуація на Херсонщині залишається критичною. У області бракує медикаментів, продуктів харчування й санітарно-гігієнічних засобів, а зелені коридори відсутні.

Раніше Дмитро Бутрій заявляв про випадки побиття окупантами херсонських педагогів. У ГУР 19 липня також повідомили, що російські загарбники посилюють поліцейський режим на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.