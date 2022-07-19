Миколаїв можуть закрити для масштабного пошуку колаборантів — Кім

Миколаїв можуть закрити на декілька днів або ввести тривалу комендантську годину для проведення масштабної операції з пошуку зрадників та колаборантів, заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі на YouTube-каналі "Ходорковський LIVE".

За його словами, подібні обмеження можуть ввести виключно для проведення операції з пошуку зрадників та колаборантів.

"Ми це хочемо припинити на корені. У нас є ідеї по комендантській годині. Місто закриємо на кілька днів, підемо будинками і відпрацюємо всіх поганих людей", - заявив керівник ОВА.

Він зазначив, що серед колаборантів є такі, що давно з якоюсь ідеєю, є люди, які зневірилися, або не думають про наслідки, вирішили заробити. Останні, за його словами, - це все поодинокі випадки, але усі такі випадки тягнуть за собою потенційні жертви.

Також сьогодні у своєму Telegram-каналі Віталій Кім закликав жителів Миколаєва та області надавати відомості про осіб, які корегують вогонь окупанта, військових рф та допомагають їм.

“Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100$”. - зазначив він.