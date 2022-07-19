«Вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км»: окупанти масово відмовляються воювати

окупанти, російські солдати, російські війська

Окупантів, які пишуть рапорти, все одно змушують воювати в Україні.

Про це йдеться в перехопленій розмові одного з російських окупантів з дружиною. Запис опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Дружина агітує чоловіка відмовлятися від участі у війні та розповідає про події в одній з частин на території РФ. Там військовий, які написали рапорти, погрузили в КАМАЗи і відправили в сторону України. Однак вояки вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км, щоб не потрапити на фронт.

роSSийские военные, оккупанты

«Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КАМАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КАМАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли) – почали прямо вистрибувати з машини. Тому, що попереду колони ішов танк. Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати всі з машин. Там стали стріляти в повітря. Хтось із них встиг зателефонувати родичам. Вони побігли в бік, з якого їх везли. 15 кілометрів бігли. Хтось родичам встиг зателефонувати і кричав – біжіть в прокуратуру, пишіть швидше заяву. Їх там тримали кілька днів як полонених. А коли пішов розголос, сказали, що везли ремонтні роботи проводити. Зараз ми також почнемо так робити», - говорить дружина окупанта.


Анна Вернигора, politeka.net





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
WSJ: Україна отримала «різношерстний» арсенал від Заходу і це проблема для арміїWSJ: Україна отримала «різношерстний» арсенал від Заходу і це проблема для армії
У Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВАУ Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВА
На ЗАЕС окупанти відібрали перепустки у працівників та вдерлися до радіаційної зони енергоблокуНа ЗАЕС окупанти відібрали перепустки у працівників та вдерлися до радіаційної зони енергоблоку
Окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами залишаються людиОкупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами залишаються люди
Заради картинки вбили четверо людей: ЗСУ розповіли, як окупанти видали самі себе на МиколаївщиніЗаради картинки вбили четверо людей: ЗСУ розповіли, як окупанти видали самі себе на Миколаївщині
«Мобілізують всіх, кого бачать»: окупанти рвонули у наступ відразу на чотирьох напрямках, яка ситуація зараз«Мобілізують всіх, кого бачать»: окупанти рвонули у наступ відразу на чотирьох напрямках, яка ситуація зараз
The Moscow Times пише про 300 окупантів з Дагестану, що відмовилися воюватиThe Moscow Times пише про 300 окупантів з Дагестану, що відмовилися воювати
Окупанти не дають людям виїхати у бік Запоріжжя: на блокпостах сотні автомобілівОкупанти не дають людям виїхати у бік Запоріжжя: на блокпостах сотні автомобілів
Focus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і ЗаходуFocus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і Заходу
Окупанти викрали одного з ключових керівників ЗАЕСОкупанти викрали одного з ключових керівників ЗАЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости