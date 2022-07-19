«Вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км»: окупанти масово відмовляються воювати

Окупантів, які пишуть рапорти, все одно змушують воювати в Україні.

Про це йдеться в перехопленій розмові одного з російських окупантів з дружиною. Запис опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Дружина агітує чоловіка відмовлятися від участі у війні та розповідає про події в одній з частин на території РФ . Там військовий, які написали рапорти, погрузили в КАМАЗи і відправили в сторону України. Однак вояки вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км, щоб не потрапити на фронт.

«Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КАМАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КАМАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли) – почали прямо вистрибувати з машини. Тому, що попереду колони ішов танк. Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати всі з машин. Там стали стріляти в повітря. Хтось із них встиг зателефонувати родичам. Вони побігли в бік, з якого їх везли. 15 кілометрів бігли. Хтось родичам встиг зателефонувати і кричав – біжіть в прокуратуру, пишіть швидше заяву. Їх там тримали кілька днів як полонених. А коли пішов розголос, сказали, що везли ремонтні роботи проводити. Зараз ми також почнемо так робити», - говорить дружина окупанта.