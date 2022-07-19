На ЗАЕС окупанти відібрали перепустки у працівників та вдерлися до радіаційної зони енергоблоку

В Енергодарі на Запорізькій АЕС російські загарбники знову порушили норми ядерної та радіаційної безпеки, наразивши персонал на ризик радіаційного зараження. Про це повідомляє «Енергоатом».

Зокрема, вчора, 18 липня 2022 року, війська РФ , які окупували ЗАЕС, силоміць відібрали у двох працівників станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на «брудну» естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС, інформує ZN.ua .

Зазначається, що питаннями безпеки загарбники не переймалися. Вони порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні: не було ні спеціального одягу, ні передбачених підготовчих процедур перебування в ній.

«Якби ж то окупанти наражали на небезпеку тільки себе (а їх точно не шкода!) – можна було б сказати «Яке прикре самогубство», але ж на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією. Ба більше, ніхто не знає, що ще рашисти могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо. А це вже пряма загроза ядерній безпеці. Вкотре», - наголошує «Енергоатом».

Повідомляється, що «Енергоатом» в установленому порядку поінформує МАГАТЕ й інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки російськими загарбниками.