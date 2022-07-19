Росія тримає три носії ракет "Калібр" у Чорному морі та п'ять – у Середземному

Країна-агресор продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі, інформує ZN.ua.

Росія тримає три носії ракет
© Міністерство оборони РФ

Росія тримає у Чорному морі три носії ракет "Калібр", інформує пресцентр Військово-Морських сил Збройних сил України.

"У Чорному морі ворог тримає в готовності до завдання ракетних ударів три носії ракет "Калібр" і продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі", – йдеться в повідомленні.

РФ в Азовському морі тримає шість кораблів і катерів та в Середземному - п’ять носіїв ракет "Калібр" і два ракетні крейсери.


Анна Конюченко, ZN.ua





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