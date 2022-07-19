У серпні кремль перекине в Україну нових вояк: полковник запасу ЗСУ розповів, чому не варто турбуватися

Вони належать до різних родів військ: мотострілецька, танкова та морська піхота, а також зв'язок та тилове забезпечення.

На росії почали набирати добровольців для участі у війні проти України в усіх 85 суб'єктах федерації. З них буде сформовано окремі батальйони. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував цю подію в інтерв'ю "24 каналу".

Він вважає, що цей набір добровольців наповнить "другу армію світу" солдатами низької якості, яким доведеться платити великі гроші. Це пояснюється тим, що російським добровольцям необов'язково мати досвід несення військової служби, вони проходитимуть лише 30-денну підготовку перед відправкою до України.

"Якщо кожен з 85 регіонів росії буде здатний створити щонайменше БТГР з орієнтовно 400 - 600 осіб, то наприкінці серпня російська окупаційна армія отримає додатково 34 тисячі слабопідготовлених, але людських резервів. Це людська маса, яка буде створювати і надавати зайвий клопіт. У цьому контексті, звичайно, ми можемо розраховувати насамперед на ефективну роботу українських гармат, які за допомогою сучасної зброї від західних партнерів здатні творити чудеса", – зазначив військовий експерт.

Міноборони росії платитиме добровольцям зарплату, а суб'єкти федерації забезпечать надбавки. Такі дії Москви свідчать, що путін не може залучити свій народ до добровільної боротьби без таких значних матеріальних стимулів.