СБУ оприлюднила докази ядерного тероризму РФ в Чорнобильській зоні

Підрозділи збройних сил Росії, які здійснили силове захоплення об’єктів Чорнобильської атомної електростанції та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму, заявила Служба безпеки України та повідомила про збір беззаперечних доказів цього, інформує ZN.ua .

Попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

“Перетворивши ЧАЕС на свою тимчасову військову базу, РФ грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту”, - зазначили у відомстві.

Зокрема загарбники також порушили норми ядерної безпеки:

пошкодили приміщення та замінували територію;

унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;

утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

У розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та більше тисячі військових із РФ . Безпосередньо на території радіаційно небезпечних об'єктів та сховища СВЯП-2 перебували 300 та 30 військових відповідно.

Також на території сховища, де проводяться роботи із відпрацьованими матеріалами реакторів із плутонієм-239, окупанти обладнали п’ять вогневих точок. Територія зони відчуження була замінована: виявлено понад 100 випадків мінування та три підриви.