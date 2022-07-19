СБУ оприлюднила докази ядерного тероризму РФ в Чорнобильській зоні

Такі дії заборонені міжнародним правом.

СБУ оприлюднила докази ядерного тероризму РФ в Чорнобильській зоні
© Facebook/Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Підрозділи збройних сил Росії, які здійснили силове захоплення об’єктів Чорнобильської атомної електростанції та контролювали їх у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року, вчинили акт ядерного тероризму, заявила Служба безпеки України та повідомила про збір беззаперечних доказів цього, інформує ZN.ua.

Попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива та низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

“Перетворивши ЧАЕС на свою тимчасову військову базу, РФ грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту”, - зазначили у відомстві.

Зокрема загарбники також порушили норми ядерної безпеки:

  • пошкодили приміщення та замінували територію;
  • унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та неперервне постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;
  • утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

У розпорядженні СБУ є документальне підтвердження, що під час окупації на території зони відчуження постійно перебувала велика кількість важкої військової техніки, озброєння та більше тисячі військових із РФ. Безпосередньо на території радіаційно небезпечних об'єктів та сховища СВЯП-2 перебували 300 та 30 військових відповідно.

Також на території сховища, де проводяться роботи із відпрацьованими матеріалами реакторів із плутонієм-239, окупанти обладнали п’ять вогневих точок. Територія зони відчуження була замінована: виявлено понад 100 випадків мінування та три підриви.


Ірина Знась, ZN.ua





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