У РФ погрожують Україні «жорсткішими умовами» у разі відновлення переговорів

«Більш жорсткі вимоги» будуть стосуватися як їх суті, так і часу виконання, інформує ZN.ua.

У РФ погрожують Україні «жорсткішими умовами» у разі відновлення переговорів

РФ погрожує більш жорсткими умовами для України в разі відновлення переговорного процесу. Про «посилення умов» заявив член російської делегації на переговорах Лєонід Слуцький, повідомляє INTERFAX.RU.

За його словами, «більш жорсткі умови» будуть стосуватися як їх суті, так і часу виконання.

«Сьогодні умови з нашого боку будуть більш жорсткими і по демілітаризації, і по денацифікації, більш жорсткі по суті і за часом їх виконання. Підкреслюю, що це в тому випадку, якщо переговорний процес відновиться», - заявив Слуцький.

Російський депутат каже, під час переговорів українська сторона уникала питання визнання незаконних збройних формувань «Л/ДНР», пропонуючи різні «непрямі варіанти».

«На момент переговорів українська сторона вислизала з цього питання, пропонувала різні, як їм здавалося, компроміси», - заявив Слуцький і додав, що Київ пропонував варіанти визнання «на кілька років тощо».

За його словами, у цьому питанні є багато нюансів, пов'язаних і з кордонами, і з фактором часу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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