WP: Для закінчення війни в Україні необхідні кілька умов і вони з’являться не скоро
Колишній голова уряду Швеції наголошує, що зараз дуже важливо допомагати українській армії, але якщо Україна скотиться в політичний і економічний хаос після того, як бої закінчаться, Кремль навіть без Путіна буде втручатися у її справи, інформує
Коли російська війна проти України закінчиться? Як цей конфлікт вплине на міжнародний порядок? Коли мир повернеться в Європу?
Спостерігачі розмірковують над цими питаннями. Але чесна відповідь полягає в тому, що ніхто насправді не знає. Швидше за все війна триватиме роками. Україна буде спустошена, а Росія - ослаблена. Але війни закінчуються. І існує чіткий набір умов, які повинні допомогти покінчити з російським вторгненням в майбутньому.
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Бої будуть продовжуватися, а територіальні завоювання стане дедалі важче утримати. Тож Путін може раз чи два погодитися на припинення вогню, тимчасово задовольнившись меншим. Але ніхто не повинен дозволити йому всіх обдурити. Путін міцно тримається за владу. І це означає, що він буде намагатися довести війну до кінця, щоб втілити вигадані ним великі амбіції Росії.