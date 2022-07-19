WP: Для закінчення війни в Україні необхідні кілька умов і вони з’являться не скоро

Колишній голова уряду Швеції наголошує, що зараз дуже важливо допомагати українській армії, але якщо Україна скотиться в політичний і економічний хаос після того, як бої закінчаться, Кремль навіть без Путіна буде втручатися у її справи, інформує ZN.ua.

WP: Для закінчення війни в Україні необхідні кілька умов і вони з’являться не скоро
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Коли російська війна проти України закінчиться? Як цей конфлікт вплине на міжнародний порядок? Коли мир повернеться в Європу?

Спостерігачі розмірковують над цими питаннями. Але чесна відповідь полягає в тому, що ніхто насправді не знає. Швидше за все війна триватиме роками. Україна буде спустошена, а Росія - ослаблена. Але війни закінчуються. І існує чіткий набір умов, які повинні допомогти покінчити з російським вторгненням в майбутньому.

Про це на сторінках Washington Post пише колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, додаючи, що перша зміна повинна відбутися в Кремлі. Адже це війна Владіміра Путіна. Рішення вторгнутися в Україну належить йому і тільки йому. Його бачення відновлення «великої Росії» - це одержимість, породжена особистими образами. Він використав пропаганду і масові репресії, щоб мобілізувати підтримку для свого вторгнення і мінімізувати критику серед росіян. Але Більдт пише, що його особисті розмови з росіянами, які поїхали з країни нещодавно, показали, що спостерігається повна відсутність ентузіазму серед російських еліт. Зараз вони не хочуть миритися з поразкою, але більшість з них кажуть, що ніколи б і не починали цю війну.

Бої будуть продовжуватися, а територіальні завоювання стане дедалі важче утримати. Тож Путін може раз чи два погодитися на припинення вогню, тимчасово задовольнившись меншим. Але ніхто не повинен дозволити йому всіх обдурити. Путін міцно тримається за владу. І це означає, що він буде намагатися довести війну до кінця, щоб втілити вигадані ним великі амбіції Росії.


Лесь Димань, ZN.ua





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