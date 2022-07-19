Війська РФ обстріляли центр Краматорська: є загиблі

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли центр Краматорська: є загиблі
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Російські війська завдали удару по центральній частині Краматорська. Загинув щонайменше один цивільний, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного", - наголосив Кириленко в Telegram.

У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, розпочалися пожежі.

Нині рятуаальники ліквідують пожежі та надають допомогу людям.


Анна Конюченко, ZN.ua





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