Війська РФ обстріляли центр Краматорська: є загиблі

Російські війська завдали удару по центральній частині Краматорська. Загинув щонайменше один цивільний, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного", - наголосив Кириленко в Telegram.

У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, розпочалися пожежі.

Нині рятуаальники ліквідують пожежі та надають допомогу людям.