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2022-07-19
Війська РФ обстріляли центр Краматорська: є загиблі
Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, інформує
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram
Російські війська завдали удару по центральній частині Краматорська. Загинув щонайменше один цивільний, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного", - наголосив Кириленко в
У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, розпочалися пожежі.
Нині рятуаальники ліквідують пожежі та надають допомогу людям.
Анна Конюченко, ZN.ua