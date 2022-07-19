Росіяни завдали удару по центру Краматорська: фото та відео наслідків

Окупанти не перестають завдавати ударів по Краматорську Донецької області. У вівторок, 19 липня, російська армія обстріляла центр міста, є жертви та руйнування.

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує Апостроф.

На місці працюють фахівці вибухотехнічних служб та рятувальники.

Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, удару по центральній частині Краматорська, за попередньою інформацією, було завдано авіаційними ракетами.


На даний момент відомо про одного загиблого мирного мешканця. У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, спалахнули пожежі.


У Telegram-каналі "Я люблю Краматорськ" опубліковано фото наслідків обстрілу на вулиці Дворцовій, 28.


Олена Руденко, Апостроф





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