Росіяни завдали удару по центру Краматорська: фото та відео наслідків

Окупанти не перестають завдавати ударів по Краматорську Донецької області. У вівторок, 19 липня, російська армія обстріляла центр міста, є жертви та руйнування.

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує Апостроф .

На місці працюють фахівці вибухотехнічних служб та рятувальники.

Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, удару по центральній частині Краматорська, за попередньою інформацією, було завдано авіаційними ракетами.





На даний момент відомо про одного загиблого мирного мешканця. У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, спалахнули пожежі.

У Telegram-каналі "Я люблю Краматорськ" опубліковано фото наслідків обстрілу на вулиці Дворцовій, 28.