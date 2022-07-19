Російські війська обстріляли Харківську область: є загиблі та поранені

Війська РФ у понеділок, 18 липня, обстрілляи населені пункти Харківської області, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом доби з пораненнями госпіталізували п’ятьох мирних мешканців. У Харківському районі – дві особи, Чугуївський район – три особи. На жаль, 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківському районі загинув", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Окупанти 19 липня обстріляли село Мосьпанове, дві особи отримали поранення та госпіталізовані до медичних закладів. Ще одна жінка отримала поранення внаслідок обстрілів Циркунів.

"Близько 3-ї години ночі окупанти обстріляли с. Коробочкине, а після 4-ї години ранку завдали ракетного удару по Клугино-Башкирівці Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі", - додав голова ОВА.