На окупованих територіях Херсонської області загарбники посилюють поліцейський режим — ГУР

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники посилюють поліцейський режим. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, за даним ГУР, видано наказ фейкового «голови» так званої «воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області» колаборанта Володимира Сальдо «Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку».

В «документі» йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі фейкових «окупаційних адміністрацій, «виборчих комісій» та інших органів», які російські загарбники створили на тимчасово окупованих землях.

Зокрема, заборонена «дискредитація органів влади РФ », а також будь-яка інформаційна пропаганда, спрямована проти так званої «окупаційної влади».

Також ГУР повідомляє, що розпорядженням фейкового «голови Каховської ВЦА» Володимира Лєонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. Окупанти отримали дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд загарбників.

«Населення попереджено про посилення заходів покарання в разі порушення комендантської години. Порушникам погрожують розстрілом на місці», - повідомляє розвідка.