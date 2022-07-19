ЗСУ завдали потужного удару по важливому мосту під Херсоном: фото та відео
Українські бійці вдарили по Антонівському мосту на Херсонщині за допомогою американських ракетних комплексів HIMARS - якщо його повністю зруйнувати, то російські окупанти будуть заблоковані на правому березі Дніпра, інформує
Відео опублікували на YouTube-каналі.
Варто зазначити, що в Херсонській області є лише два великі мости – Антонівський та в районі Нової Каховки. У разі їх руйнування армія РФ виявиться відрізаною від основних сил і їм загрожуватиме оточення.
На відео видно, як із місця прильоту валить густий чорний дим. Пізніше, при детальному розгляді пошкоджень у мосту видно великі дірки, але також чути гуркіт транспорту, що проїжджає – отже поки що рух мостом можливий.
Нагадаємо, в інтерв'ю "Апостроф TV" стратегічну важливість обох мостів пояснив полковник СБУ у запасі Михайло Притула. На його думку, два мости через Дніпро однаково важливі як для ЗСУ, так і для армії ворога. Вони матимуть ключове значення у момент настання окупантів та контрнаступу українських Збройних сил, тому підірвати мости можуть за певних обставин як одні, так і інші.