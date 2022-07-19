ЗСУ завдали потужного удару по важливому мосту під Херсоном: фото та відео

Українські бійці вдарили по Антонівському мосту на Херсонщині за допомогою американських ракетних комплексів HIMARS - якщо його повністю зруйнувати, то російські окупанти будуть заблоковані на правому березі Дніпра, інформує Апостроф .

Відео опублікували на YouTube-каналі.

Варто зазначити, що в Херсонській області є лише два великі мости – Антонівський та в районі Нової Каховки. У разі їх руйнування армія РФ виявиться відрізаною від основних сил і їм загрожуватиме оточення.

На відео видно, як із місця прильоту валить густий чорний дим. Пізніше, при детальному розгляді пошкоджень у мосту видно великі дірки, але також чути гуркіт транспорту, що проїжджає – отже поки що рух мостом можливий.