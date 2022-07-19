Грошові втрати Росії на війну в Україні вже близько 25 мільярдів доларів: список збитків

Ні за Горбачова, ні за Єльцина російська армія не зазнавала таких втрат, як за Путіна.

Пише Знай , журналісти вирішили порахувати втрати Кремля під час вторгнення в Україну станом на середину липня. Цифра історична: втрати російської армії перевищують 20 мільярдів доларів.

Втрати в Афганістані за 10 років

До вторгнення путінських військ в Україну багато хто переглядав по кілька разів кіношну трагедію про війну в Афганістані під назвою "Дев'ята рота". Один із головних персонажів, якого грав Олексій Серебряков у ролі радянського капітана-розвідника, запам'ятався глядачам фразою: "За всю історію ніхто і ніколи не зумів захопити Афганістан… Ніхто і ніколи".

Про це капітан розповідав молодим бійцям-салагам, яких радянське керівництво кинуло на захоплення Афганістану. Чим обернулося це самодурство керівників СРСР, ми знаємо не з чуток. Війна тривала з 1979 до 1989 року. За ці 10 років втрати радянських військ становили понад 14 тисяч осіб.

Втрати у бойовій авіації становили близько 320 вертольотів. Кількість збитих радянських літаків становила близько 118 бортів. Що стосується танків, то за час афганської війни СРСР втратив 147 бойових машин. І це за десять років!

Загальні фінансові витрати СРСР на війну в Афганістані становили близько 30 мільярдів рублів. Ці дані разом з аналітичними таблицями в далекому 2010 році вперше оприлюднив експерт Центру вивчення сучасного Афганістану Микита Мендкович. Запам'ятаймо цю цифру: 30 мільярдів рублів станом на 1989-й рік.

Втрати РФ в Україні за 4 місяці

Згідно з офіційними даними, які публікує Міністерство оборони України та Генштаб, лише за 4 місяці спроб російської армії захопити маленьку, але горду Україну втрати РФ виглядають таким чином (станом на 12 липня):

Втрати особового складу – 37, 470

Втрати бойових броньованих машин – 3829 (1600 їх – танки)

Втрати артилерійських систем – 838

Кошти ППО – 109

Літаки – 217

Гелікоптери – 188

Безпілотники (під час афганської війни їх ще не було) – 676

Кораблі/катери (під час афганської війни не застосовувалися) – 15

Автомобілі, автоцистерни, колісна техніка – 2699

Скільки це в грошах

А тепер спробуємо прикинути суму витрат Путіна на війну в Україні. І ми вважаємо лише суми з техніки – у Росії, на відміну від Європи та США , не рахують коштів на підготовку одного танкіста чи одного бойового пілота – там важлива вартість однієї одиниці техніки, а не вартість підготовки одного члена екіпажу танка, літака чи піхотинця. Саме тому в РФ і позначають загиблих військових вищого класу, як "зниклий безвісти".

Отже, почнемо підраховувати вартість військової техніки та боєприпасів, які Путін втратив в Україні.

Тільки за попередніми даними, росіяни випустили територією України 235 ракет "Калібр". Сайт Military Russia оцінює вартість однієї такої ракети у 6,5 мільйонів доларів. У результаті отримуємо суму у півтора мільярда доларів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що з початку вторгнення Росії в Україну з боку РФ територією України було випущено 626 "Іскандерів" та "Калібрів". Вартість "Калібрів" ми порахували, їх кількість (орієнтовна) теж знаємо. Отже, якщо від цифри 626 відняти 235 "Калібрів", отримаємо 391 "Іскандер". Вартість одного "Іскандеру" складає 3 мільйони доларів. У результаті одержуємо 705 мільйонів доларів.

Плюсуємо сюди вартість ракетних ударів по Дніпру лише за 16 липня: голова Дніпропетровської ОВ Микола Лукашук повідомив, що ця цифра склала 13 мільйонів доларів.

Нещодавні ракетні удари РФ по Києву коштували Путіну 80 мільйонів доларів.

Лише одна втрата флагманського ракетного крейсера "Москва" коштувала Путіну 750 мільйонів доларів. До втрати цього судна у його ремонт вклали близько 30 мільярдів рублів. І це за нинішнім курсом. В Афганістані за старим курсом втратили аналогічну суму.

Тепер візьмемо російські військово-транспортні літаки ІЛ-76, які у кількості двох штук було знищено ЗСУ разом із десантом під час спроби вторгнення в Україну. Вартість лише одного літака складає 86 мільйонів доларів. Помножуємо на два та отримуємо 172 мільйони доларів.

Далі великий десантний корабель "Саратов", знищений українськими захисниками. Він оцінюється у 75 мільйонів доларів. І це ми не рахуємо кількість броньованих машин, які могли перебувати на його борту.

Беремо до уваги й броньовану техніку. Вище ми вже показували, скільки Путін втратив в Україні танків, БМП, БРДМ, МТ-ЛБ та інших колісно-гусеничних бойових одиниць – їхня кількість становить 3829 одиниць. Порахуємо лише танки. За розрахункову одиницю беремо Т-90М. Саме цими машинами хвалився Путін, відправляючи їх у перший і останній марш-кидок наприкінці лютого.

Вартість однієї такої гусеничної машини складає близько 2,5 мільйонів доларів. І це без експортних "примочок". У результаті отримуємо суму 4 мільярди доларів. І це лише на танках.

Не залишилися осторонь Су-25 за $11 млн., Су-30 – $33 млн., Су-34 – $36 млн., які також були збиті українськими силами. Загальна сума лише цих одиниць перевищує 80 мільйонів доларів.

Зазначимо і ще один важливий момент щодо російських вертольотів: всього за 5 днів ЗСУ знищили кілька КА-52 на загальну суму 64 мільйони доларів.

Не можна залишити без уваги і знищені російські зенітно-ракетні комплекси росіян "Панцир-С1". Офіційно повідомлялося мінімум про три одиниці цієї сучасної російської техніки. Кожен зенітно-гарматний комплекс оцінюється у 15 мільйонів доларів. Помножуємо на три та отримуємо 45 мільйонів доларів.

Безпілотники "Орлан" – це насіння для української ППО. Лише упродовж 1 травня сили України збили 10 таких бортів. Кожен із них оцінюється в 80 - 120 тисяч доларів. Візьмемо середню суму – 95 тисяч. Помножуємо на 10 та отримуємо 950 тисяч доларів лише за один день.

Про кількість "консервних банок" у вигляді російських БМП, БМД, МТ-ЛБ, Уралов та Камазов – промовчимо. Це просто витратний матеріал для Кремля, як і екіпажі цих бойових транспортних засобів.

Бюро інвестиційних програм зазначало, що військові витрати РФ при вторгненні в Україну станом на 11 липня становили 24,58 мільярда доларів.

Підсумок

До чого ми згадали на початку матеріалу слова капітана з "Дев'ятої роти", який говорив молодим бійцям, що Афганістан ніхто ніколи не захоплював.

Справа в тому, що Україна на сьогоднішній день має повне право заявити: віднедавна Український народ ніхто й ніколи не зможе захопити... Ніхто й ніколи!

Присвячується всім, хто захищає Україну. Всім тим, хто віддав своє життя заради нашого світу, заради наших дітей та сімей. Всім тим, хто тримає оборону, хто б'є російських варварів та жене путінських загарбників із Української землі.