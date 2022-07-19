ЗСУ вдарили по стратегічному мосту у Херсоні: з'явилися кадри руйнувань
Українські артилеристи завдали удару по стратегічно важливому мосту, що знаходиться у тимчасово окупованому Херсоні
Кадри руйнування вже з'явилися у
Антонівський міст з'єднує Херсон із лівим берегом Дніпра.
Спочатку очевидці повідомили про вибухи в районі мосту та детонацію боєприпасів.
На кадрах видно пожежу від «прильоту». Величезний стовп диму здійнявся в небо.
"В окупованому Херсоні вибухи в районі стратегічного Антонівського мосту", - написав журналіст Андрій Цаплієнко у себе в телеграм-каналі.
Також у мережі з'явилося відео, як виглядає Антонівський міст після влучного влучення українських артилеристів.
Зазначимо, що російські ЗМІ підтвердили інформацію про атаку українських захисників. Рашисти впевнені, що ЗСУ завдали ракетних ударів з РСЗВ HIMARS.