ЗСУ вдарили по стратегічному мосту у Херсоні: з'явилися кадри руйнувань

Українські артилеристи завдали удару по стратегічно важливому мосту, що знаходиться у тимчасово окупованому Херсоні

Кадри руйнування вже з'явилися у мережі .

Антонівський міст з'єднує Херсон із лівим берегом Дніпра.

Спочатку очевидці повідомили про вибухи в районі мосту та детонацію боєприпасів.

На кадрах видно пожежу від «прильоту». Величезний стовп диму здійнявся в небо.

"В окупованому Херсоні вибухи в районі стратегічного Антонівського мосту", - написав журналіст Андрій Цаплієнко у себе в телеграм-каналі.

Також у мережі з'явилося відео, як виглядає Антонівський міст після влучного влучення українських артилеристів.

Зазначимо, що російські ЗМІ підтвердили інформацію про атаку українських захисників. Рашисти впевнені, що ЗСУ завдали ракетних ударів з РСЗВ HIMARS.