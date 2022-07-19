Колони із близько тисячі солдатів РФ вирушили у бік Запоріжжя — радник мера Маріуполя

Колони з приблизно тисячею солдатів РФ вирушили у бік Запоріжжя. Раніше вони базувалися на межі Донецької та Запорізької областей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Рух військової техніки окупантів. Фіксуємо, що російські військові близько 1 тисячі нелюдів, що базувались на кордоні Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка - Захарівка разом з військовою технікою зранку знялись зі стоянки та вирушили колонами в напрям Запоріжжя», - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, більшість особового складу російських військових — молоді солдати до 23 років, частина з них — строковики.