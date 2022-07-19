"Дякувати російській любові до алкоголю": будівельники з РФ розбовкали інсайдерську інформацію про Маріуполь

Повідомлення про масові ремонти та будівництва виявились фарсом, інформує ZN.ua.

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Російські будівельники, яких звезли на окуповану Донеччину для нібито відбудови Маріуполя, у стані алкогольного сп'яніння розповіли, що плани РФ щодо міста змінилися. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"Окрема подяка російським будівельникам, що оселились в с. Мелекіне та через російську любов до алкоголю масово підтвердили в балачках інсайдерську інформацію стосовно зими, ремонтів та майбутнього міста. Очікувано, всі балачки про масові ремонти та будівництва виявились фарсом та шоу для обдурених маріупольців та безглуздих росіян. Ніяких ремонтів багатоповерхівок не буде, а про приватне житло мова взагалі не йде", - зазначив він.


Лія Ільченко, ZN.ua





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