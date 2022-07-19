Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 19 липня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 19 липня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter .

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії території поблизу н.п. Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка.

Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки.