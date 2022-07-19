Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 19 липня
Росія продовжує залучати до свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій, інформує
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 19 липня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
На краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії території поблизу н.п. Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка.
Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.
На авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки.
Війська РФ зіштовхнулися з дилемою: розгортати резерви на Донбасі або захищатися від українських контратак біля Херсона.