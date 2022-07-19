Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 19 липня

Росія продовжує залучати до свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій, інформує ZN.ua.

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 19 липня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії території поблизу н.п. Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка.

Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки.

Війська РФ зіштовхнулися з дилемою: розгортати резерви на Донбасі або захищатися від українських контратак біля Херсона.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
Росія визначилася з новими цілями на Донбасі: свіжі карти бойових дійРосія визначилася з новими цілями на Донбасі: свіжі карти бойових дій
«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами
Ічкерійці заявили про підготовку до бойових дій у Чечні: "Нам відомі ворожі позиції"Ічкерійці заявили про підготовку до бойових дій у Чечні: "Нам відомі ворожі позиції"
Окупанти вторглися в Україну за картами минулого сторіччя: фотофактОкупанти вторглися в Україну за картами минулого сторіччя: фотофакт
Business Insider: Вторгнення Росії в Україну може спровокувати війни по всьому світуBusiness Insider: Вторгнення Росії в Україну може спровокувати війни по всьому світу
WSJ: Чи будуть США підтримувати Україну, якщо Конгрес буде під контролем республіканців?WSJ: Чи будуть США підтримувати Україну, якщо Конгрес буде під контролем республіканців?
У лавах "хороших" окупантів поповнення: зведення про втрати ворога на 18 липняУ лавах "хороших" окупантів поповнення: зведення про втрати ворога на 18 липня
В Ірпені розпочали зйомку фільму про повномаштабне вторгнення Росії в УкраїнуВ Ірпені розпочали зйомку фільму про повномаштабне вторгнення Росії в Україну
Росія готується до наступного етапу наступу на Україну – ЗМІРосія готується до наступного етапу наступу на Україну – ЗМІ
Окупанти взяли в Україні оперативну паузу: карта бойових дій та прогноз ISWОкупанти взяли в Україні оперативну паузу: карта бойових дій та прогноз ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости