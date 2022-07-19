Британська розвідка розповіла про дилему, з якою зіштовхнулися війська РФ

Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу, і ця проблема стає дедалі гострішою, інформує ZN.ua.

Британська розвідка розповіла про дилему, з якою зіштовхнулися війська РФ
© Минобороны РоSSии/t.me

Війська РФ зіштовхнулися з дилемою: розгортати резерви на Донбасі або захищатися від українських контратак біля Херсона. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, Росія продовжує залучати до свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій. У повному складі, перед вторгненням, ці формування були створені чисельністю близько 150 тисяч осіб.

«Останніми тижнями РФ часто оперувала угрупованнями розміром з роту приблизно по сто осіб, проводячи наступальні операції в будь-якому одному секторі одночасно», - зазначає Міноборони Британії.

З початку вторгнення Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу, і ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою.

«Окрім серйозної нестачі особового складу, російське керівництво зіштовхнулося з дилемою між розгортанням резервів на Донбасі чи захистом від українських контратак на південно-західному херсонському напрямку», - наголошує британська розвідка.

Оголошена найближча мета Росії – захоплення всієї Донецької області.

«Незважаючи на те, що РФ все ще може досягти подальших територіальних здобутків, її оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення», - вважають аналітики Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ENAyyMxczx

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/wBZvAambUr

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 19, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ обстріляли Сумську область із мінометів: є постраждаліВійська РФ обстріляли Сумську область із мінометів: є постраждалі
Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райониРосійські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони
Війська РФ обстріляли Сумську область з великокаліберної зброї, кулеметів та мінометів — голова ОВАВійська РФ обстріляли Сумську область з великокаліберної зброї, кулеметів та мінометів — голова ОВА
Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідкаВійська РФ бояться контрнаступу ЗСУ — британська розвідка
Війська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській областіВійська РФ ударили по сільгосппідприємству в Черкаській області
"Переконані, що нас рятують": відома українська олімпійська призерка розповіла про родичів у Криму"Переконані, що нас рятують": відома українська олімпійська призерка розповіла про родичів у Криму
Британська розвідка розкрила, чим насправді обернувся відхід ЗСУ з Лисичанська: "Раніше росія робила..."Британська розвідка розкрила, чим насправді обернувся відхід ЗСУ з Лисичанська: "Раніше росія робила..."
Вдвічі потужніша HIMARS: особливості нової зброї, якою куритимемо росіянВдвічі потужніша HIMARS: особливості нової зброї, якою куритимемо росіян
Минулої доби війська РФ хаотично обстрілювали мирне населення Харківської області, двоє людей пораненіМинулої доби війська РФ хаотично обстрілювали мирне населення Харківської області, двоє людей поранені
У найближчі дні росіяни сфокусуються на захопленні маленьких містечок на Донеччині – британська розвідкаУ найближчі дні росіяни сфокусуються на захопленні маленьких містечок на Донеччині – британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости