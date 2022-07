Британська розвідка розповіла про дилему, з якою зіштовхнулися війська РФ

Війська РФ зіштовхнулися з дилемою: розгортати резерви на Донбасі або захищатися від українських контратак біля Херсона. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter .

За даними британської розвідки, Росія продовжує залучати до свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій. У повному складі, перед вторгненням, ці формування були створені чисельністю близько 150 тисяч осіб.

«Останніми тижнями РФ часто оперувала угрупованнями розміром з роту приблизно по сто осіб, проводячи наступальні операції в будь-якому одному секторі одночасно», - зазначає Міноборони Британії.

З початку вторгнення Росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу, і ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою.

«Окрім серйозної нестачі особового складу, російське керівництво зіштовхнулося з дилемою між розгортанням резервів на Донбасі чи захистом від українських контратак на південно-західному херсонському напрямку», - наголошує британська розвідка.

Оголошена найближча мета Росії – захоплення всієї Донецької області.

«Незважаючи на те, що РФ все ще може досягти подальших територіальних здобутків, її оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення», - вважають аналітики Міноборони Британії.