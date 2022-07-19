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2022-07-19
В окупантів багато "двохсотих" під Краматорськом: свіже зведення втрат російської армії
Україна продовжує боротися за власну незалежність та нищити російських окупантів – за добу було ліквідовано близько 100 рашистів, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38550 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ? 1691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ? 3892 (+6) од,
- артилерійських систем – 851 (+2) од,
- РСЗВ - 248 (+0) од,
- засоби ППО - 113 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),
- крилаті ракети - 167 (+1),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14) од,
- спеціальна техніка - 70 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Марія Швець, Апостроф