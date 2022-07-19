В окупантів багато "двохсотих" під Краматорськом: свіже зведення втрат російської армії

Україна продовжує боротися за власну незалежність та нищити російських окупантів – за добу було ліквідовано близько 100 рашистів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38550 (+100) осіб ліквідовано,

танків ? 1691 (+4) од,

бойових броньованих машин ? 3892 (+6) од,

артилерійських систем – 851 (+2) од,

РСЗВ - 248 (+0) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),

крилаті ракети - 167 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14) од,

спеціальна техніка - 70 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.