Рада призначила нового міністра соцполітики: як голосували нардепи

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада підтримала кандидатуру Оксани Жолнович на посаду голови Міністерства соціальної політики. Днем раніше з посади голови Мінсоцполітики ВР звільнила Марину Лазебну, інформує Апостроф.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" призначення Жолнович проголосували 282 депутати, пише LB.ua.

Жолнович працювала на посаді керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента з 2020 року. Крім того, вона була радником міністра соціальної політики, працювала у галузі захисту людей з інвалідністю, була помічницею ректора Львівського державного університету фізкультури та входила до Ради адвокатів Львівської області.

У той же час, Оксана Жолнович була членом політичної партії "Сила людей" і чотири рази балотувалася від неї до рад, проте жодного разу не була обрана.


Олена Руденко, Апостроф





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