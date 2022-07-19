Рада призначила нового міністра соцполітики: як голосували нардепи

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада підтримала кандидатуру Оксани Жолнович на посаду голови Міністерства соціальної політики. Днем раніше з посади голови Мінсоцполітики ВР звільнила Марину Лазебну, інформує Апостроф .

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" призначення Жолнович проголосували 282 депутати, пише LB.ua.

Жолнович працювала на посаді керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента з 2020 року. Крім того, вона була радником міністра соціальної політики, працювала у галузі захисту людей з інвалідністю, була помічницею ректора Львівського державного університету фізкультури та входила до Ради адвокатів Львівської області.

У той же час, Оксана Жолнович була членом політичної партії "Сила людей" і чотири рази балотувалася від неї до рад, проте жодного разу не була обрана.