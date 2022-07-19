В ОВА повідомили деталі нічної атаки на Одесу: серед постраждалих дитина

Російські війська запустили по Одесі в ніч на вівторок сім ракет, в наслідок чого постраждало шестеро людей, повідомив вранці речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, інформує ZN.ua .

“Ворог атакує ракетами: "калібри" як елемент нищення та тиску. Росія продовжує використовувати в Україні елементи "сирійського" сценарію. Сім ракетних пусків”, - написав він.

Братчук уточнив, що в наслідок атаки постраждали шестеро людей, у тому числі дитина.