Пентагон проаналізує військову взаємодію США та Китаю за останні роки — CNN

Голова об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі наказав провести комплексний огляд взаємодії американських військових із китайськими силами за останні п’ять років, оскільки зростає занепокоєність через більш рішучу поведінку Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Пентагоні.

Міллі прагне отримати детальне розуміння видів взаємодії між збройними силами двох країн, особливо якщо така взаємодія може вважатися «небезпечною» або «непрофесійною» через дію китайських літаків або кораблів поблизу «військових активів» США . Офіційні особи США кажуть, що мета передбачає чіткий огляд будь-яких змін в моделях військової діяльності Китаю.

« Китай перебуває на підйомі, як в економічному, так і у військовому плані, протягом більше десяти років. Вони стали більш сміливими в Тихому океані. Підтримка відкритих ліній зв’язку та управління конкуренцією зменшить стратегічний ризик. Збройні сили США зосереджені на модернізації та готовності. Наша мережа партнерів і союзників є джерелом сили», — сказав Міллі.

Взаємодія між двома військовими силами країн настільки делікатна, що про інциденти часто не розголошують. Наприклад, у червні американський транспортний літак C-130, яким керував спецназ США , «зіштовхнувся» з китайським літаком, але Пентагон публічно не визнав цей інцидент.

Огляд відображає інтенсивну увагу Міллі до того, щоб США мали повне розуміння військового потенціалу та намірів Китаю.

Протидія Пекіну є ключовим стратегічним пріоритетом Вашингтона, і минулого місяця міністр оборони США Ллойд Остін закликав Китай не вдаватися до серії насильницьких, агресивних і небезпечних дій, які загрожують стабільності в Азії, і пообіцяв, що Сполучені Штати підтримуватимуть партнерів, щоб протистояти будь-якому тиску.

«Країни Індійсько-Тихоокеанського регіону не повинні зіштовхуватися з політичним залякуванням, економічним примусом або переслідуванням. Дії КНР загрожують безпеці, стабільності та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні», — сказав Остін.

Він перерахував низку областей, у яких, за його словами, Китай посилює тиск на своїх сусідів, включаючи курсування великої кількості військових літаків поблизу повітряного простору Тайваню та небезпечне перехоплення патрульних літаків союзників США .

У березні адмірал Філіп Девідсон, тодішній голова командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні, назвав Китай «найбільшою довгостроковою стратегічною загрозою безпеці в 21 столітті».

Китай заявляє, що його армія має оборонний характер.