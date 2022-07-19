Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи, щоб звільнити місце для українців — Politico

Наразі в Ірландії перебувають близько 43 тисяч українців, інформує ZN.ua.

Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи, щоб звільнити місце для українців — Politico
© Getty Images

Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців з більшості країн Європи, намагаючись звільнити більше місця для українців. Про це повідомляє Politico.

Оголошення було зроблено після того, як в Ірландії, де вже проживає понад 43 тисячі українців, закінчилися місця, призначені для новоприбулих жителів України, оскільки їх зайняли біженці з інших країн.

У результаті сотні українців, переважно жінок і дітей, які з четверга 14 липня прибули до Ірландії, спали на підлозі покинутої будівлі Дублінського аеропорту, а з вівторка тимчасово перебуватимуть у наметовому містечку, зведеному ірландською армією на північ від столиці.

Дублін звинуватив у цих проблемах несподівано сильний потік біженців, які прибувають з різних країн Європи, причому поточні обсяги наразі вдвічі перевищують норми до пандемії.

Уряд країни назвав погрози Британії депортувати новоприбулих шукачів притулку до Руанди одним із факторів, що спонукає більше людей прибувати до Ірландії.

Однак рішення уряду країни не вплине на потоки біженців з Британії. Натомість Ірландія припинить безвізовий режим для біженців із 20 країн Європи: Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

Усі ці країни, як і Ірландія, підписали Угоду Ради Європи про скасування віз для біженців, пакт 1960 року, що дозволяє людям, які шукають захисту в одній з країн-підписантів, подорожувати в інші країни-підписанти на термін до трьох місяців без візи.

Угода також дає учасникам можливість призупинити її дію. Ірландія це зробила вперше.

Міністр юстиції Ірландії Гелен Макенті заявила, що деякі біженці «в’їжджають до країни і згодом вимагають міжнародного захисту, попри те, що їм уже надала такий захист інша європейська держава».

Макенті додала, що принаймні протягом наступних 12 місяців таким біженцям буде дозволено подорожувати до Ірландії лише за наявності візи.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені наголосив, що ця зміна «допоможе захистити українців та представників інших національностей, які рятуються від війни, оскільки зменшить випадки зловживання цією системою».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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