EW: Армія України здивувала ФРН і Нідерланди, використовуючи їхні гаубиці ефективніше, ніж вважалося можливим

Збройні сили України з власної ініціативи розробили програмне забезпечення для 12 гаубиць, отриманих від Німеччини і Нідерландів. Воно дозволяє використовувати цю зброю з більшою ефективністю, ніж військові обох західноєвропейських країн взагалі вважали можливим.

Про це пише нідерландський журнал Elsevier Weekblad з посиланням на помічника Генерального секретаря НАТО з питань нових викликів для безпеки Девіда ван Віла. Видання пояснює, що завдяки своїй посаді нідерландець має доступ до засекреченої інформації про ситуацію на Донбасі і півдні України. Щоб здійснити точний постріл, українським артилеристам потрібно на підготовку менше хвилини. Їхні нідерландські і німецькі колеги роблять це за 20 хвилин. За словами Ван Віла, українська програма настільки сучасна і розуміна, що в НАТО її називають «артилерійським Uber».

Видання пояснює, що йдеться про сучасні самохідні артилерійські установки Pzh2000, які здатні уражати ціль на відстані до 50 кілометрів. Залежно від обставин точність удару може варіюватися від кількох метрів до кількох десятків метрів. Зазвичай такі САУ діють групами. Щоб застати ворога зненацька, цілі обстрілюють з різних позицій. Після виконання пострілу Pzh2000 може швидко покинути вогневу позицію і переїхати на іншу, щоб не стати жертвою ворожого контрудару. Втім, саме цей контрудар дозволяє виявити вогневу позицію ворожої артилерії, по якій гаубиці можуть вистрілити з нового неочікуваного місця.