EW: Армія України здивувала ФРН і Нідерланди, використовуючи їхні гаубиці ефективніше, ніж вважалося можливим
У НАТО пояснили, що секрет полягає в спеціальному програмному забезпеченні, яке українська сторона розробила сама, інформує
Збройні сили України з власної ініціативи розробили програмне забезпечення для 12 гаубиць, отриманих від Німеччини і Нідерландів. Воно дозволяє використовувати цю зброю з більшою ефективністю, ніж військові обох західноєвропейських країн взагалі вважали можливим.
Про це пише нідерландський журнал
Видання пояснює, що йдеться про сучасні самохідні артилерійські установки Pzh2000, які здатні уражати ціль на відстані до 50 кілометрів. Залежно від обставин точність удару може варіюватися від кількох метрів до кількох десятків метрів. Зазвичай такі САУ діють групами. Щоб застати ворога зненацька, цілі обстрілюють з різних позицій. Після виконання пострілу Pzh2000 може швидко покинути вогневу позицію і переїхати на іншу, щоб не стати жертвою ворожого контрудару. Втім, саме цей контрудар дозволяє виявити вогневу позицію ворожої артилерії, по якій гаубиці можуть вистрілити з нового неочікуваного місця.