Війська РФ обстріляли Сумську область із мінометів: є постраждалі

Російські окупаційні війська обстріляли дві громади Сумської області, зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу Білопільської ОТГ. Війська РФ також обстріляли Краснопільську ОТГ Сумського району.

"О пів на десяту вечора вчора розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Було п’ять прильотів, поранена одна людина. З о пів на другу і майже до третьої ночі по Краснопільській громаді росіяни вели обстріл з міномету, 16 прильотів. Постраждалих немає", - наголосив Живицький.

За минулу добу, 18 липня, російські окупанти вкотре обстріляли Сумську область з різнокаліберної артилерії, кулеметів та гранатометів. Внаслідок дій загарбників пошкоджено об’єкти цивільної та господарчої інфраструктури.