Окупований Скадовськ: що відбувається у місті

Раніше до Скадовська влітку приїздили відпочивальники з усієї України, інформує ZN.ua.

Окупований Скадовськ: що відбувається у місті
© Skadovsk.City/Telegram

Через військове вторгнення РФ, Скадовськ, як і деякі інші українські курорти, опинився у тимчасовій окупації. До цього міста у Херсонській області ще минулого літа приїздили туристи, там вирувало життя. Зараз вулиці та пляжі міста майже порожні, пише видання Скадовськ.City.

Туристичний сезон зірвано

За словами мешканців Скадовська, у тих людей, які залишилися жити в місті настрої дуже різні. Хтось уже звикає до нових реалій, інші ж хочуть поїхати якнайдалі. На вулицях людей небагато, навіть зранку в робочий день.

Така ж картина і на пляжі – вони порожні. Раніше тут було багато відпочивальників, працювали кафе та пляжні розваги.

У продуктових магазинах наявна молочна та кисломолочна продукція, ковбаса, сир, кетчуп. Їх поставки здійснюють підприємства, які теж опинилися у тимчасовій окупації.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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