Окупований Скадовськ: що відбувається у місті

Через військове вторгнення РФ , Скадовськ, як і деякі інші українські курорти, опинився у тимчасовій окупації. До цього міста у Херсонській області ще минулого літа приїздили туристи, там вирувало життя. Зараз вулиці та пляжі міста майже порожні, пише видання Скадовськ.City.

Туристичний сезон зірвано

За словами мешканців Скадовська, у тих людей, які залишилися жити в місті настрої дуже різні. Хтось уже звикає до нових реалій, інші ж хочуть поїхати якнайдалі. На вулицях людей небагато, навіть зранку в робочий день.

Така ж картина і на пляжі – вони порожні. Раніше тут було багато відпочивальників, працювали кафе та пляжні розваги.

У продуктових магазинах наявна молочна та кисломолочна продукція, ковбаса, сир, кетчуп. Їх поставки здійснюють підприємства, які теж опинилися у тимчасовій окупації.