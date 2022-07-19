Повістки за порушення ПДР: в ЗСУ зробили важливе роз'яснення про мобілізацію

В Україні під час воєнного стану водіям за порушення правил дорожнього руху повістки у військкомат на блокпостах не вручають. Таку заяву зробив начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Однак, за його словами, це не означає, що водію, якого зупинили на блокпосту, не можуть вручити повістку. Закон не забороняє вручати повістки на вулицях, магазинах, на блокпостах. Тобто повістку на блокпостах можуть вручити незалежно від того, порушив чи ні ПДР.

Горбач підкреслив, що вручення повістки не означає, що людину одразу відправлять служити до ЗСУ. Спершу доведеться пройти медичну комісію.

Нагадаємо, після запровадження в Україні військового стану на дорогах з'явилася велика кількість блокпостів. Спочатку їх було близько 1500, потім - близько 800. Скільки зараз – не відомо.

Повістки за порушення ПДР: в ЗСУ зробили важливе роз'яснення про мобілізацію

Нещодавно на блокпостах перейшли на посилений режим несення служби та почали уважніше перевіряти автомобілі, водіїв та пасажирів. Це було тому, що з'явилася інформація про можливість проникнення в Україну ворожих диверсантів.

Раніше директор мережі SOCAR Ігор Соколов розповів, що в Україні буде найближчим часом із цінами на бензин та дизельне паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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