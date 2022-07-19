Карма в дії: російські ракети не долетіли до цілі і вибухнули над окупантами, відео

ракета, обстріл, війна

Очевидці вже не вперше фіксують, як російські ракети вибухають у повітрі.

Росія за останні тижні знизила темп наступу на Донбасі, але продовжила ракетний терор та обстріл прифронтових населених пунктів.

Часто росіяни запускають ракети з території тимчасово окупованої Херсонської області – іноді вони вибухають, не встигнувши відлетіти від позицій окупантів. Один із таких випадків зафіксували на камеру, передає Telegram-канал "Х****й Херсон".

Зокрема, повідомляється, що російські окупанти запускали ракети у напрямку Миколаєва. Під час чергової спроби обстрілу дві ракети вибухнули над пусковими позиціями ворожих військ.

Примітно, що очевидці на Херсонщині вже не вперше фіксують, як російські ракети вибухають у повітрі, не встигнувши відлетіти від пускових позицій. Прямо карма у дії.

Раніше схожий випадок був у Білгородській області Росії. Ракети запускали у бік Харкова з Бєлгорода, але до мети вони не долетіли. Ракети, випущені окупантами Україною, впали біля рф.

Одна з ракет впала біля села Ясні Зорі, розташованого неподалік російсько-українського кордону.


Александра Павленко, politeka.net





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