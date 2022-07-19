Новостей.COM ⇒
2022-07-19
КНДР хоче направити в "ЛДНР" своїх будівельників "для відновлення інфраструктури"
Днями Пхеньян також визнав самопроголошені і контрольовані Кремлем псевдореспубліки, інформує
© topwar.ru
За словами посла Росії у Пхеньяні, Північна Корея може направити робітників у контрольовані Кремлем псевдо-республіки "ДНР" та "ЛНР". Це може кинути виклик міжнародним санкціям проти ядерної програми КНДР, йдеться у матеріалі
Посол Олександр Мацегора сказав, що потенційно існує багато можливостей для економічного співробітництва між КНДР і самопроголошеними республіками в українському Донбасі, незважаючи на санкції ООН.
«Висококваліфіковані та працелюбні корейські будівельники, здатні працювати в найскладніших умовах, могли б допомогти відновити соціальні, інфраструктурні та промислові об'єкти».
Оксана Коваль, ZN.ua