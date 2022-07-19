КНДР хоче направити в "ЛДНР" своїх будівельників "для відновлення інфраструктури"

За словами посла Росії у Пхеньяні, Північна Корея може направити робітників у контрольовані Кремлем псевдо-республіки "ДНР" та "ЛНР". Це може кинути виклик міжнародним санкціям проти ядерної програми КНДР , йдеться у матеріалі The Guardian.

Посол Олександр Мацегора сказав, що потенційно існує багато можливостей для економічного співробітництва між КНДР і самопроголошеними республіками в українському Донбасі, незважаючи на санкції ООН .

«Висококваліфіковані та працелюбні корейські будівельники, здатні працювати в найскладніших умовах, могли б допомогти відновити соціальні, інфраструктурні та промислові об'єкти».