КНДР хоче направити в "ЛДНР" своїх будівельників "для відновлення інфраструктури"

Днями Пхеньян також визнав самопроголошені і контрольовані Кремлем псевдореспубліки, інформує ZN.ua.

КНДР хоче направити в
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За словами посла Росії у Пхеньяні, Північна Корея може направити робітників у контрольовані Кремлем псевдо-республіки "ДНР" та "ЛНР". Це може кинути виклик міжнародним санкціям проти ядерної програми КНДР, йдеться у матеріалі The Guardian.

Посол Олександр Мацегора сказав, що потенційно існує багато можливостей для економічного співробітництва між КНДР і самопроголошеними республіками в українському Донбасі, незважаючи на санкції ООН.

«Висококваліфіковані та працелюбні корейські будівельники, здатні працювати в найскладніших умовах, могли б допомогти відновити соціальні, інфраструктурні та промислові об'єкти».


Оксана Коваль, ZN.ua





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