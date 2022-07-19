Росія завдала масованих ударів по Одеській області: фото

Окупанти не перестають атакувати Одеську область. У ніч на вівторок, 19 липня, російська армія з акваторії Чорного моря випустила сім ракет "Калібр" по Одещині. Постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Апостроф .

Одну ракету збила ППО, решта шість влучили по селу. Внаслідок влучення отримали пошкодження та спалахнули три приватні будинки та дві дворові будівлі. Пошкодження зазнали ще кілька приватних подвір'їв, автомобілі, школа, будинок культури.

Два будинки не підлягають відновленню. У багатьох ударною хвилею повибивало вікна. Збитки встановлюються. Рятувальники оперативно загасили пожежу на місці прильоту, що охопила площу 300 квадратних метрів.