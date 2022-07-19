Росія визначилася з новими цілями на Донбасі: свіжі карти бойових дій

Йде 146-та доба війни з російськими окупантами, командування РФ, ймовірно, на даний момент зробило своєю основною метою не Слов'янськ, а захоплення Бахмута та Сіверська.

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Апостроф.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час інспекції зустрівся з командувачем Східного угрупування військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим. Він має нижчий ранг, ніж Лапін і Суровікін, що може свідчити про те, що на цьому етапі військової операції, ізюмсько-слов'янський напрям менш пріоритетний для Росії. Зважаючи на все, головне завдання для російських сил зараз - це захоплення Бахмута і Сіверська.

Основні наземні операції росіяни проводили на схід від Сіверська, на напрямках Білогорівка-Григорівка, Золотарівка-Верхнекам'янське, Золотарівка-Сріблянка, та Верхньокам'янка-Верхнекам'янське, а також на південь від Бахмута в районах населених пунктів Новолуганське, Семигір'я. Однак усі спроби ворожих атак були успішно відбиті ЗСУ.

Біля Слов'янська росіяни завдавали переважно артилерійські та ракетні удари, що може означати підготовку до наступу. Водночас про пріоритетність саме бахмутського та сіверського напрямів свідчить активність на фронті.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Зустріч Міноборони Росії з керівництвом Східного угруповання військ в Україні свідчить про те, що Кремль не зосереджуватиметься на захопленні Слов'янська на даному етапі кампанії, а натомість віддасть пріоритет спробам захопити Сіверськ та Бахмут.
  • Імовірна спроба президента Росії Володимира Путіна покласти тягар підтримки операцій в Україні на етнічні меншини, щоб уникнути загальної мобілізації етнічних росіян може викликати опір в етнічних анклавах в Росії.
  • Російські війська провели серію наземних атак на схід від Сіверська і на південь від Бахмута.
  • Російські сили активізували зусилля щодо наступу на Авдіївку та провели обмежені наземні атаки вздовж лінії фронту Донецьк-Авдіївка.
  • Російська влада продовжує інтегрувати окуповані території до російської торгової економіки.

Олена Руденко, Апостроф





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