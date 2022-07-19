«Мобілізують всіх, кого бачать»: окупанти рвонули у наступ відразу на чотирьох напрямках, яка ситуація зараз

Невеличку частину Луганщини, де ЗСУ тримали оборону 18 липня, росіяни продовжили масово обстрілювати з авіації, артилерії, наносити ракетні удари.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, по населених пунктах на межі двох областей ворогом завдано чотири ракетні та два авіаудари. Мирні помешкання ворог обстрілював 11 разів.

Крім того, протягом дня вони одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками.

«Верхньокам’янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару», - повідомив Гайдай.

Також, за його словами, на окупованих територіях росіяни «мобілізують всіх, кого бачать».

«Якщо раніше ті, в кого були гроші, могли відкупитися від місцевих воєнкомів, то зараз там відпрацьовують росіяни в піджаках – служба безпеки. В них є адреси тих, кому раніше вдалося відтермінувати власну загибель, виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями щодо роботи. «Відкривають» привабливі вакансії. Вакансія одна, але ж претендентів на неї багато, відповідно, багато й мобілізованих», - розповів Гайдай, додавши, що на фронт відправляють навіть ув’язнених за кримінальними статтями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в російських в'язницях набирають ув'язнених для відправки на війну проти України.