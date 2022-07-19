Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою

«Найпростіший спосіб виведення з ладу мосту – можна зруйнувати мостовий проліт на стику моста та материка».

Про це в ефірі Фейгін Live заявив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, зараз у розпорядженні України немає зброї, здатної дістати до мосту. Проте «конкретна розмова» щодо виведення Кримського мосту з ладу розпочнеться після того, як Україна отримає ATACMS.

«Думаю, що як тільки з'явиться зброя, ця ракета, удару буде завдано один з першочергових», - прогнозує Жданов, додаючи, що за рахунок дальності в 300 км ATACMS дістає до цього мосту.

При цьому одна ракета "навряд чи потягне", тому доведеться завдати групового удару.

"Справа в тому, що міст сьогодні відіграє роль артерії, яка забезпечує все південне угруповання", - пояснив Жданов.

За його словами, постачання з Криму ведеться на запорізький, мелітопольський, бердянський та херсонський напрямки.

«Перший мостовий проліт - він найнижчий і, як правило, найкоротший, тому що він опорний, має бути гнучким... Його найлегше знищувати. Що на залізничному мості, що на автомобільному. Ось знесіть перший проліт і там, і там - і, будь ласка, завдання виконане", - розповів Жданов про найпростіший спосіб виведення мосту з ладу.

Додамо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для ВВС заявив, що він упевнений у постачанні далекобійних ракет ATACMS для американських РСЗВ.

При цьому США поставили Україні умови, що забороняють застосовувати високоточну американську зброю для ударів по Російській Федерації.

«Це правда, я цього не приховую. Ми зобов'язалися, що високоточну зброю ми не будемо використовувати щодо російських об'єктів на території Російської Федерації. Я персонально писав листа на керівника Пентагону, що ми використовуватимемо американську зброю лише на території України для утримання ворога та деокупації тимчасово окупованих земель», – заявив Резніков.

Додамо, оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) призначений для ураження точкових цілей, таких як командні пункти, пускові установки ракет, об'єкти ППО, вузли зв'язку, склади, розташовані в глибині оборони супротивника.

Для запуску ракети використовується модернізована пускова установка РСЗВ M270 та M142. Комплекс має ракету MGM-140B, яка є оперативно тактичною ракетою зі збільшеною до 300 км дальністю польоту.