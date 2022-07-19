Швейцарія відмовилася лікувати у себе поранених бійців ЗСУ

Влада Швейцарії через позицію нейтралітету відповіла відмовою на запит по лінії НАТО про прийом на лікування військових і цивільних осіб, які отримали поранення в результаті бойових дій після вторгнення Росії, повідомляє SCHWEIZ.

Кантони висловили готовність допомогти постраждалим, але Координаційна медична служба швейцарської армії, МЗС та Федеральний департамент охорони здоров'я розпочали аналіз запиту.

Після проведеного розслідування МЗС написав у зверненні до інших відомств, що він відмовив у прийомі з юридичних та практичних причин.

Ключовим аргументом для МЗС стало можливе порушення статусу нейтральної держави відповідно до міжнародного права. Нейтральні країни повинні забезпечити, щоб після одужання військові не могли знову взяти участь у бойових діях.

Швейцарія також відмовилася приймати на лікування мирних жителів, оскільки "відрізнити цивільних осіб від солдатів практично неможливо".

"В даний час багато цивільних осіб в Україні також беруть до рук зброю", - заявив заступник глави МЗС країни Йоханнес Матіассі.

Водночас повідомляється, що влада Швейцарії має намір допомагати пораненим, направляючи гуманітарну допомогу до цивільних лікарень в Україні.