Навіщо ти «начепив цю ганчірку» — інтерв'ю хлопця з українським прапором із Маріуполя

Юнак стверджує, що таке ставлення до України у більшості з тих, хто зараз залишився у місті, інформує ZN.ua.

Навіщо ти «начепив цю ганчірку» — інтерв'ю хлопця з українським прапором із Маріуполя
© Маріупольська міськрада

У своєму вечірньому зверненні до народу Володимир Зеленський подякував 17-річному жителю Маріуполя, який напередодні вийшов на вулиці окупованого міста, загорнутий у прапор України. Місцеві жителі, які підтримують Росію, зустріли хлопця не надто радісно і ледь його не побили. Про це та про багато іншого він розповів в інтерв’ю телеграм-каналу «Астра».

За словами хлопця, він вирішив ризикнути і піти до розгромленого окупантами Драмтеатру з національним стягом через те, що відчуває себе справжнім українцем і прагне бути вільним.

«Я просто українець і потяг до свободи у мене в крові. Батьки мої зомбовані і після окупації вони стали на бік РФ. Тут це сталося з більшістю тих, хто залишився у місті. У Маріуполі працюють тільки ЗМІ РФ та «ДНР», немає жодної іншої інформації, окрім пропаганди», – сказав студент, чиє ім’я в цілях безпеки не називається.

Хлопець зазначив, що йому сильно пощастило, оскільки під час прогулянки на шляху не траплялися російські військові. Проте навіть без них юнака ледь не побили місцеві прихильники російського вторгнення.

«Мені пощастило, що доки я гуляв із прапором, я не зустрів військових, але самі місцеві жителі мене обзивали, побачивши на мені прапор України. Запитували, навіщо я «начепив цю ганчірку», мужики та хлопці деякі схопили і намагалися побити», – додав житель Маріуполя.

Насамкінець юнак заявив, що дуже хотів би виїхати на підконтрольну Україні територію, але не знає, як це зробити. Сам він неповнолітній, а його батьки місто залишати не бажають.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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