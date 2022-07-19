Слов'янськ не в пріоритеті, Шойгу визначив інший напрямок для наступу – ISW

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час інспекції зустрівся з командувачем Східного угрупування військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим. Мурадов має нижчий ранг, ніж Лапін і Суровікін, що може свідчити про те, що на даному етапі військової операції, ізюмсько-слов'янський напрямок менш пріоритетний. Імовірно, головне завдання для російських сил зараз це захоплення Бахмута та Сіверська, вважають аналітики Інституту вивчення війни ( ISW ).

Основні наземні операції російські сили проводили на схід від Сіверська, у напрямках Білогорівка-Григорівка, Золотарівка-Верхнекам'янське, Золотарівка-Сріблянка, та Верхньокам'янка-Верхнекам'янське, а також на південь від Бахмута в районах населених пунктів Новолуганське, Семигір'ї та у напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС. Проте всі спроби атакувати були успішно відбиті ЗСУ.

Тоді як біля Слов'янська росіяни наносили переважно артилерійські та ракетні удари, що може означати підготовку до наступу. Проте пріоритетність саме бахмутського та сіверського напрямків підтверджується активністю на фронті.

Важливо й те, що Сергій Шойгу доручив Мурадову приділити першочергову увагу знищенню українських ракет великої дальності та артилерійських систем, які успішно ліквідовують один за одним військові склади росіян.