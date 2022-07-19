Рада ЄС починає переговори щодо вступу двох нових країн

Одна з країн, Північна Македонія, отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу ще в 2005 році, інформує ZN.ua.

Рада ЄС починає переговори щодо вступу двох нових країн
Північна Македонія отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу 17 років тому
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Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо початку переговорного процесу про приєднання до євроблоку Албанії і Північної Македонії. Про це повідомив у своєму твітері прем'єр Чехії, яка наразі головує в згаданій інституції.

"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС", - зазначив Петер Фіала.


Оксана Коваль, ZN.ua





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