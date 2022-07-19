Рада ЄС починає переговори щодо вступу двох нових країн

Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо початку переговорного процесу про приєднання до євроблоку Албанії і Північної Македонії. Про це повідомив у своєму твітері прем'єр Чехії, яка наразі головує в згаданій інституції.

"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС", - зазначив Петер Фіала.