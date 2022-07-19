Перша леді України виступить перед Конгресом

Дружина президента України Олена Зеленська в рамках візиту до США зустрілася з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

В своєму дописі на Фейсбук Перша леді зауважила, що в США почувається дивно через спокій на вулицях міст.

«Мирно літають пасажирські літаки, люди не жахаються сирен та гучних звуків надворі. Дивне відчуття: на п’ятому місяці російського вторгнення опинитись у країні, де все це можливо. Але я зараз у США якраз для того, щоб це стало можливим і в Україні. Я тут на запрошення першої леді Джилл Байден», — написала Зеленська.

Вона нагадала, що перша леді США відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких.

«Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», — наголосила перша леді України.

Вона повідомила, що вже мала зустріч з Держсекретарем Ентоні Блінкеном.

«Його позиція щодо того, що, цитую: «суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін», залишається незмінною», - зазначила вона.

Очікується, що 20 червня Олена Зеленська виступить перед Конгресом США .

Раніше президент Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Київ.