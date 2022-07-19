Україна може швидко розірвати дипвідносини із Білоруссю, але є умова – Кулеба

Поки що Лукашенкові вдається уникати прямого втягування у війну на боці РФ, інформує ZN.ua.

Україна може швидко розірвати дипвідносини із Білоруссю, але є умова – Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як складаються відносини України із найближчими сусідами та партнерами.

Білорусь є співучасницею російського агресора, який напав на Україну, однак, дипломатичні відносини з цією країною поки що не розриватимуть, наголосив міністр в інтерв’ю Forbes.

«Білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів. Дипломатичні відносини з Російською Федерацією ми розірвали негайно після початку повномасштабного нападу. Так само їх буде розірвано з Білоруссю, якщо збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України», - зазначив він.

Кулеба також висловив сподівання, що найближчим часом відбудуться прямі повноцінні переговори України та Туреччини, які дозволять обговорити низку проблемних питань.

Туреччина багато допомогла Україні у військовому та політичному плані, водночас Анкара приймає у Росії зерно, яке може бути вкрадено з України.

«Туреччина веде складну гру з балансування. Тут допомагає нам, там демонструє, що готова допомагати Росії, тут вона – член НАТО і конструктивно себе поводить у питанні розблокування членства Швеції і Фінляндії, тут кажуть, що вона вирішила приєднатися до БРІКС. Ми розмову почали. Незабаром, думаю, відбудуться повноцінні переговори де ми пройдемося віч-на-віч по всіх питаннях», - пояснив Кулеба.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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