Ердоган знову заговорив про блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини не пояснив причин.

Ердоган знову заговорив про блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини знову погрожує «заморозити» заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, повідомляє CNN.

У понеділок Реджеп Таїп Ердоган знову почав погрожувати заблокувати процес членства в НАТО для Швеції та Фінляндії попри досягнуту наприкінці червня згоду надати зелене світло їхній заявці після переговорів із скандинавськими країнами та членами НАТО, інформує ZN.ua.

«Ми надали нашу умовну згоду щодо початку процесу вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Я хотів би ще раз нагадати, що ми заморозимо процес, якщо вони не зроблять необхідних кроків для виконання наших умов», — сказав Ердоган у понеділок після засідання кабінету міністрів.

«Ми бачимо, що Швеція не демонструє позитивних кроків в цьому відношенні», — додав він, не пояснюючи своїх коментарів.

Наприкінці червня Туреччина заявила, що підписала тристоронній меморандум із Фінляндією та Швецією, який підтримує їхні заявки на членство в НАТО та потребує ратифікації парламентами та законодавчими органами всіх 30 держав-членів.

Після підписання меморандуму, який стосувався кількох невирішених питань між Туреччиною, Фінляндією та Швецією, дві північні країни прийняли історичне рішення офіційно подати заявку на членство в НАТО, поклавши край десятиліттям нейтралітету.

Анкара заявляла, що Ґельсінкі та Стокгольм погодилися не надавати підтримку курдським загонам народного захисту, які Туреччина вважає терористичною організацією.

Фінляндія та Швеція також підтвердили, що сепаратистська Робітнича партія Курдистану, також відома як РПК, яку Туреччина, США та ЄС вважають терористичною організацією, є «забороненою терористичною організацією» та зобов’язались запобігати діяльності «РПК та усіх інших терористичних організацій».

Ердоган також повідомляв, що Швеція пообіцяла видати Туреччині 73 людини, оскільки меморандум передбачає, що Швеція та Фінляндія розглядатимуть запити Туреччини про екстрадицію підозрюваних у тероризмі.

Ще у травні Ердоган заявляв, що Туреччина не погодиться на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО і поставила країнам 10 умов, за яких могла би переглянути рішення.

По матерiалам: CNN /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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