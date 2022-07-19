Переговори з Росією можливі лише після військової поразки агресора – Кулеба

За інших умов Кремль знову намагатиметься розмовляти ультиматумами, інформує ZN.ua.

Переговори з Росією можливі лише після військової поразки агресора – Кулеба
© МЗС України

Україна повернеться до мирних переговорів із Росією лише після того, як агресор зазнає поразки на полі бою, розповів в інтерв’ю Forbes міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Всі розуміють, що переговори безпосередньо прив’язані до ситуації на фронті. Я всім партнерам кажу просту річ: «За стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів», - наголосив Кулеба, коментуючи заяву голови української делегації Давида Арахамії щодо можливості відновлення переговорів у серпні.

Президент України Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції, наголосив Кулеба. Зеленський не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав.

Завдавши ударів по Вінниці, Миколаєву, Харкову та, інших містах, агресор довів неготовність домовлятися. У РФ постійно повторюють, що мета «спецоперації» залишається незмінною – знищити Україну як незалежну державу. Змінився лише спосіб – замість фронтального одномоментного удару – концентровані удари і просування зі сходу.

Жодних переговорів про мир зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається, пояснив Кулеба. Позицію України Зеленський чітко прокоментував з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити, додав він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
Рада ЄС починає переговори щодо вступу двох нових країнРада ЄС починає переговори щодо вступу двох нових країн
Україна може швидко розірвати дипвідносини із Білоруссю, але є умова – КулебаУкраїна може швидко розірвати дипвідносини із Білоруссю, але є умова – Кулеба
Очне навчання в Україні наразі можуть забезпечити лише 19% навчальних закладів — ДСНСОчне навчання в Україні наразі можуть забезпечити лише 19% навчальних закладів — ДСНС
Українські правозахисники закликали міжнародні організації не допустити страт військовополонених Росією та «ЛДНР»Українські правозахисники закликали міжнародні організації не допустити страт військовополонених Росією та «ЛДНР»
У звірствах війни в Україні винен не лише Путін, а весь російський народ — голова польського СеймуУ звірствах війни в Україні винен не лише Путін, а весь російський народ — голова польського Сейму
Росія розширює масштаби військової підготовки для дітей — ГУРРосія розширює масштаби військової підготовки для дітей — ГУР
The Guardian: Путін вже воює проти всієї Європи, є лише один спосіб зупинити йогоThe Guardian: Путін вже воює проти всієї Європи, є лише один спосіб зупинити його
В ТрО спростували фейк про нібито витік небезпечної речовини після обстрілу «Південмашу»В ТрО спростували фейк про нібито витік небезпечної речовини після обстрілу «Південмашу»
В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного ударуВ Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару
Після візиту Байдена Саудівська Аравія пообіцяла підтримувати стабільність глобального ринку нафтиПісля візиту Байдена Саудівська Аравія пообіцяла підтримувати стабільність глобального ринку нафти
Последние новости
Подгружаем последние новости