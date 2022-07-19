Переговори з Росією можливі лише після військової поразки агресора – Кулеба

Україна повернеться до мирних переговорів із Росією лише після того, як агресор зазнає поразки на полі бою, розповів в інтерв’ю Forbes міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Всі розуміють, що переговори безпосередньо прив’язані до ситуації на фронті. Я всім партнерам кажу просту річ: «За стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів», - наголосив Кулеба, коментуючи заяву голови української делегації Давида Арахамії щодо можливості відновлення переговорів у серпні.

Президент України Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції, наголосив Кулеба. Зеленський не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав.

Завдавши ударів по Вінниці, Миколаєву, Харкову та, інших містах, агресор довів неготовність домовлятися. У РФ постійно повторюють, що мета «спецоперації» залишається незмінною – знищити Україну як незалежну державу. Змінився лише спосіб – замість фронтального одномоментного удару – концентровані удари і просування зі сходу.

Жодних переговорів про мир зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається, пояснив Кулеба. Позицію України Зеленський чітко прокоментував з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити, додав він.