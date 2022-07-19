Зеленський: росіянам все важче, ми просуваємося крок за кроком

Президент закликав українців підтримувати інформаційно та емоційно людей в окупованих районах, інформує ZN.ua.

Зеленський: росіянам все важче, ми просуваємося крок за кроком

Російським військам все важче утримувати свої позиції, оскільки Збройні сили України завдають прицільних ударів. Про це під час традиційного вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський.

«Збройні Сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів», — повідомив він.

За словами президента, станом на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників.

«Перспектива очевидна: український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні, як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах» — закликав Зеленський.

За його словами, Росія тримає більшість із них в інформаційному вакуумі. Щодня закидає окуповані території новою брехнею про Україну та про наші дії. Але попри пропаганду й залякування люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть.

Він звернувся до всіх українців, які мають можливість і контакти на окупованих територіях, із проханням доносити до людей реальну інформацію, підтримувати їх та поширювати правду.

«У будь-який спосіб, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, у Криму наші люди мають чути про Україну від українців», — підкреслив президент.

По матерiалам: Офіс президента /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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