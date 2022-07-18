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2022-07-18
На Херсонщині знищили ще одну базу окупантів: фото руїн
18 липня українські захисники завдали удару по базі російських окупантів у тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області, інформує
Про це повідомляють пабліки та очевидці у мережі.
"Берислав, Херсонщина. Сьогоднішнє пряме влучання в базування рашистів", - повідомив Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".
Деякі користувачі Тwitter пишуть, що вранці 18 липня було ракетою атаковано склад росіян у Бериславі. Спрацювала протиповітряна оборона, однак уламки ракети впали на склад, де стояли бензовози та інше озброєння окупантів.
"Берислав. Херсонська область. Мінус б/к рашистів", - написав український військовослужбовець на сторінці Північний Українець у Тwitter.
Ксенія Срібнянська, Апостроф