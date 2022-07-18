На Херсонщині знищили ще одну базу окупантів: фото руїн

18 липня українські захисники завдали удару по базі російських окупантів у тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області, інформує Апостроф.

Про це повідомляють пабліки та очевидці у мережі.

"Берислав, Херсонщина. Сьогоднішнє пряме влучання в базування рашистів", - повідомив Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

Деякі користувачі Тwitter пишуть, що вранці 18 липня було ракетою атаковано склад росіян у Бериславі. Спрацювала протиповітряна оборона, однак уламки ракети впали на склад, де стояли бензовози та інше озброєння окупантів.

"Берислав. Херсонська область. Мінус б/к рашистів", - написав український військовослужбовець на сторінці Північний Українець у Тwitter.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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