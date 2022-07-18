Київ застеріг ЄС від «пастки» ослаблення санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок застеріг своїх колег з ЄС від будь-якої спокуси послабити санкції проти Росії або поступитися вимогами президента Владіміра Путіна.

«Відступати та підкорятися його вимогам не вийде, це ніколи не спрацьовувало. Це пастка», - заявив Кулеба на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС.

«Я впевнений, що наступні тижні буде більше голосів, які схиляються до Кремля, які підштовхують громадську думку до того, щоб дати Путіну те, що він хоче, щоб він залишив спокій у Європі. Ми маємо активно протистояти цим наративам», — додав він, передає AFP.

Кулеба також звернувся до Ради міністрів ЄС із закордонних справ, назвавши три способи відновити мир та посилити безпеку в Європі.

Про це він написав у своєму Twitter .

"Сьогодні на люб'язне запрошення Жозепа Борреля я звернувся до Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Мій ключовий меседж: зброя для України, санкції проти РФ і відповідальність Росії – це три способи відновлення миру, посилення безпеки та захисту стабільності в Європі", - написав Кулеба..

Тимчасом, я адресував EU ministrs at Foreign Affairs Council на @JosepBorrellF 's kind invitation. My key message: weapons to Ukraine, sanctions on Russia, and accountability for Russia є три способи to restore peace, сприяння захисту, і protect stability in Europe 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2022

Кулеба закликав також країни єврозони підтримати створення Спеціального трибуналу з агресії проти України.

Крім того, глава МЗС України наголосив на необхідності продовжувати санкційний тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження енергетичного ембарго, обмеження цін на нафту та заборони всіх російських телеканалів.