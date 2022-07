Київ застеріг ЄС від «пастки» ослаблення санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок застеріг своїх колег з ЄС від будь-якої спокуси послабити санкції проти Росії або поступитися вимогами президента Владіміра Путіна.

«Відступати та підкорятися його вимогам не вийде, це ніколи не спрацьовувало. Це пастка», - заявив Кулеба на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС.

«Я впевнений, що наступні тижні буде більше голосів, які схиляються до Кремля, які підштовхують громадську думку до того, щоб дати Путіну те, що він хоче, щоб він залишив спокій у Європі. Ми маємо активно протистояти цим наративам», — додав він, передає AFP.

Кулеба також звернувся до Ради міністрів ЄС із закордонних справ, назвавши три способи відновити мир та посилити безпеку в Європі.

Про це він написав у своєму Twitter .

"Сьогодні на люб'язне запрошення Жозепа Борреля я звернувся до Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Мій ключовий меседж: зброя для України, санкції проти РФ і відповідальність Росії – це три способи відновлення миру, посилення безпеки та захисту стабільності в Європі", - написав Кулеба..