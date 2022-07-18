Ічкерійці заявили про підготовку до бойових дій у Чечні: "Нам відомі ворожі позиції"

Ічкерійці заявили про підготовку до бойових дій у Чечні: "Нам відомі ворожі позиції"

Речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Бєлокієв заявив про початок підготовки до бойових дій в Чечні.

Про це він заявив у відеозверненні.

За його словами, Ічкерія розділена на три фронти та 16 секторів. Йде інтенсивне збирання інформації міст дислокації росіян для атак.

"Чеченську Республіку Ічкерія ми розбили на 3 фронти і 16 секторів. В кожному із х секторів ми почали роботу із місцевим населенням для виявлення ворожої дислокації, шляхів руху, типів озброєння, кількість людей і техніки... Нам відомі ворожі позиції, бази російські, ми навіть знаємо скільки кухарів працює на тій чи іншій базі. Так, є у нас проблеми, не вирішені моменти, ми над ними працюємо", - заявив речник батальйону.


Алексей Ионов, politeka.net





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