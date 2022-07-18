Греція висловила протест Сербії та Україні через вантаж АН-12, що розбився внаслідок авіакатастрофи

Український літак перевозив 11,5 тонни мінометних боєприпасів до Бангладешу, інформує ZN.ua.

Греція висловила протест Сербії та Україні через вантаж АН-12, що розбився внаслідок авіакатастрофи
© euronews.com

Греція в понеділок подала офіційні скарги Сербії та Україні щодо військового вантажу літака, який розбився на її території під час вимушеної посадки, повідомило джерело в МЗС Греції.

Літак Антонов Ан-12, який розбився неподалік міста Кавала на півночі Греції пізно ввечері в суботу, внаслідок чого загинули всі вісім членів екіпажу, перевозив 11,5 тонни мінометних боєприпасів сербського виробництва в Бангладеш, яка була покупцем.

Літак експлуатувався українською вантажною авіакомпанією Meridian. Міністерство закордонних справ України заявило, що вісім членів екіпажу були громадянами України.

Джерело у міністерстві закордонних справ Греції у понеділок повідомило, що Афіни офіційно поскаржилися Бєлграду та Києву на те, що їх не попередили заздалегідь про характер вантажу.

Чиновник повідомив, що послу Греції в Белграді було доручено «негайно направити скаргу до Сербії, наголосивши на необхідності завчасного повідомлення грецької влади про характер вантажу».

За словами чиновника, за кілька годин аналогічну скаргу було доставлено послу України в Афінах.

Спочатку виникла плутанина щодо вантажу літака та його кінцевого пункту призначення.

Він вилетів із сербського міста Ніш у суботу і мав зробити зупинку в Аммані, Йорданія.

За словами очевидців, вони бачили «Антонов», що горів, і чули вибухи. На відео, розміщених у соціальних мережах, видно, що літак був охоплений гігантською вогненною кулею, коли він упав на землю пізно ввечері у суботу.

За словами фотографа AFP, уламки розкидані великою територією, а місце краху, оточене полями, було видно з повітря.

Фахівці зі знешкодження вибухових речовин працювали другий день у понеділок, щоб знешкодити найпоширеніші боєприпаси на місці.

Місцеві жителі повідомляють про подразнення дихальних шляхів після аварії.

Влада заборонила жителям виходити на довколишні поля доти, доки не будуть прибрані уламки і боєприпаси, що не розірвалися.

По матерiалам: AFP /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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